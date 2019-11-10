Убегал от наказания: пограничники поймали подозреваемого в убийстве. - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Убегал от наказания: пограничники поймали подозреваемого в убийстве.
10.11.2019 17:33
Обвиняемый в убийстве мужчина напал на пограничника
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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