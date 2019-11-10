Красную икру начали употреблять давно – она была сытным дополнением для жителей Дальнего Востока, Сибири, Сахалина, Камчатки – там, где добыча рыбы является масштабным промыслом. В первую очередь она была доступна рыбакам и охотникам – сытная богатая белком и витаминами икра поддерживала силы, держала в тонусе, снимала усталость. Для того чтобы икру сохранить, ее варили, жарили, квасили и сушили. Конечно, это был не тот искусный деликатес, к которому мы привыкли сейчас.

В 17 веке красная икра покинула границы Сибири и распространилась в Европу. Она не сразу пришлась по вкусу широкой публике, высшие слои общества ее совсем не оценили, а вот простой народ иногда припасал калорийную икру, которая стоила очень недорого. Ее подавали в дешевых трактирах, как закуску, приправляли ей блины на Масленицу, добавляя икру прямо в тесто.

Лишь в 19 веке знать распробовала вкус икры и затребовала деликатес на свои столы. Цена икры резко подскочила вверх – теперь ее могли позволить себе лишь сливки общества.

В начале 20 века икру стали засаливать в смеси раствора соли и масла. Продукт стал настолько популярным, что распространился по всему миру. Церковь отнесла икру к постным продуктам, и слава ее снова резко возросла. А так как спрос превышал предложение, икра стала снова дорожать.

В сталинские времена икру могли себе позволить многие, а вот с наступлением хрущевского периода икра исчезла с прилавков и вся «уплыла» на продажу за границу. Достать немыслимо дорогой деликатес можно было, лишь имея связи.

На сегодняшний день красная икра – доступный продукт, хотя для многих так и является символом праздника и шика. На основе красной икры создано немало необычных вкусных блюд, и она вышла на новый уровень потребления, количеством уступая качеству.

В то же время появилась возможность создавать белковую икру, внешне очень похожую на оригинал, но по структуре и вкусу лишь издалека напоминающую настоящую икру.

Интересные факты о красной икре

- Красную икру выбрасывали при потрошении наравне с остальными внутренностями, пока не научились ее сохранять хотя на непродолжительное время.

- Самые крупные икринки у кеты, они имеют желто-оранжевый цвет и ее диаметр до 9 мм. Далее следует темно-оранжевая икра горбуши – диаметр икринок у нее 3-5 мм. Немного горьковатая насыщенно красная икра нерки имеет размер икринок в пределах 3-4 мм. Такой же размер у икринок кижучи. Самая мелкая икра чавычи и симы – 2-3 мм.

- Самая нежная на вкус сахалинская икра – водоемы там соленые и заранее «консервируют» икринки.

- Как ни странно, самой вкусной икрой считается та, которая мельче в диаметре и имеет более насыщенный цвет. Помните об этом, когда выбираете икринки покрупнее.

- В красной икре содержится 30 процентов белка от только состава, который к тому же легко усваивается организмом, в отличие от мясного.

- В мире в год продается около миллиона тонн красной икры. В перерасчете на человека, выходит, что каждый житель планеты съедает в год около 200 грамм красной икры ежегодно.

- Красная икра считается диетическим продуктом – на 100 грамм продукта приходится только 250 калорий.

- Красная икра считается мощным афродизиаком, она повышает уровень гормона радости в крови и насыщает организм полезными жирными кислотами, тем самым повышая потенцию и способствуя романтическому настроению.

- В красной икре содержится много холестерина – 300 мг на 100 грамм продукта. Однако, этот холестерин относится к ряду полезных.

- Употребляя красную икру постоянно, у тебя вас шанс повысить свои умственные способности и продлить свою жизнь на 7-10 лет.

- Покупая икру, обратите внимание на дату изготовления – она должна быть июльской или августовской. Это время нереста лососевых. Другие даты говорят о замороженном продукте или перефасованном – качество и вкус такой икры на порядок ниже.

- Чтобы определить качество красной икры, положите несколько икринок на плоскую сухую тарелку и подуйте на них. Если икринки раскатились, качество хорошее, если прилипли – не очень.

- Рецепт самого первого салата оливье содержал в своем составе мясо рябчиков и красную икру.

- Фёдор Шаляпин любил красную икру и употреблял ее каждый день. Такое количество икры вредно для здоровья, так как несет большую нагрузку на печень.

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