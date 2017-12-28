В Украине резко сократилось количество бедного населения, имеющего доходы ниже реального прожиточного минимума.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает «Интерфакс-Украина», информирует еizvestia.com.

Доля таких граждан, по словам министра, сократилась с 54,5% до 39,4%.

«По данным Государственной службы статистики и согласно методикам, используемым международными организациями, которые оценивают уровень бедности в стране, уровень бедности в Украине упал до 39,4% с 54,5%», — сказал Рева.

Среди работающих доля лиц с доходами нижефактического прожиточного минимума сократилась с 45,4% до 26,1%, добавил министр.

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