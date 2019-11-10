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Во Львове задержали телефонного террориста
10.11.2019 18:10
Во Львове задержали мужчину, который позвонил и сообщил о минировании
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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