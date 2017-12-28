Активные действия по блокированию и захвату украинских воинских частей в Крыму начались 1 марта 2014 года, рассказал заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины Анатолий Бургомистренко. Бургомистренко: Были выяснены части российского флота, где размещался переброшенный личный состав, примерно было установлено, чем они занимались в этот период до активных действий Фото: censor.net.ua В период аннексии Крыма он занимал должность заместителя начальника разведывательного управления – начальника отдела по организации разведки штаба командования ВМС Украины."Информация начала поступать примерно с конца декабря, когда вооруженные силы Российской Федерации стали отрабатывать меры по усилению своих объектов силами и средствами Черноморского флота. В течение января, но больше, наверное, с начала февраля, четко уже стало понятно, что, во-первых, корабли, базирующиеся в Севастополе, выходят на траверс Фиолента (мыс на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма. – ), выходят за пределы территориальных вод Украины, там выключают все средства распознавания и появляются через пять-шесть часов после того, как выключили эти средства", – заявил Бургомистренко.По его словам, корабли перебрасывали в Крым российских военных: "Было выяснено, что со 2 февраля – это могу сказать с уверенностью – корабли Черноморского флота РФ осуществляли переброску сил и средств специального назначения, воздушно-десантных войск с территории РФ на территорию Крыма. Были выяснены части российского флота, где размещался переброшенный личный состав, примерно было установлено, чем они занимались в этот период до активных действий".Бургомистренко отметил, что с 21 февраля на пункте управления разведкой ВМС Украины круглосуточно дежурили. В центральное управление разведки дважды в день подавали отчеты об обстановке.Активные действия по блокированию и захвату украинских воинских частей в Крыму начались 1 марта, рассказал Бургомистренко.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины бургомистренко флота корабли начальника Теги: крымский конфликт