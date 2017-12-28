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Замглавы штаба ВМС Украины: Со 2 февраля 2014 года корабли ЧФ РФ перебрасывали силы и средства из России в Крым
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28.12.2017 16:53
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Активные действия по блокированию и захвату украинских воинских
частей в Крыму начались 1 марта 2014 года, рассказал заместитель
начальника штаба Военно-морских сил Украины Анатолий
Бургомистренко. Бургомистренко: Были выяснены части российского
флота, где размещался переброшенный личный состав, примерно было
установлено, чем они занимались в этот период до активных действий
Фото: censor.net.ua В период аннексии Крыма он занимал должность
заместителя начальника разведывательного
управления – начальника отдела по организации разведки
штаба командования ВМС Украины."Информация начала поступать
примерно с конца декабря, когда вооруженные силы Российской
Федерации стали отрабатывать меры по усилению своих объектов силами
и средствами Черноморского флота. В течение января, но больше,
наверное, с начала февраля, четко уже стало понятно, что,
во-первых, корабли, базирующиеся в Севастополе, выходят на траверс
Фиолента (мыс на Гераклейском полуострове на юго-западном
побережье Крыма. – ), выходят за пределы территориальных
вод Украины, там выключают все средства распознавания и появляются
через пять-шесть часов после того, как выключили эти
средства", – заявил Бургомистренко.По его словам, корабли
перебрасывали в Крым российских военных: "Было выяснено, что со 2
февраля – это могу сказать с уверенностью – корабли
Черноморского флота РФ осуществляли переброску сил и средств
специального назначения, воздушно-десантных войск с территории РФ
на территорию Крыма. Были выяснены части российского флота, где
размещался переброшенный личный состав, примерно было установлено,
чем они занимались в этот период до активных
действий".Бургомистренко отметил, что с 21 февраля на пункте
управления разведкой ВМС Украины круглосуточно дежурили. В
центральное управление разведки дважды в день подавали отчеты об
обстановке.Активные действия по блокированию и захвату украинских
воинских частей в Крыму начались 1 марта, рассказал
Бургомистренко.В Оболонском суде Киева рассматривают дело
по обвинению Януковича в госизмене, пособничестве в
ведении войны и посягательстве на территориальную целостность
и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.Россия
аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских
воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.
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