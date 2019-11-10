Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в связи с появлением в его адрес критических замечаний относительно неосуществления закупок окклюзионных повязок для медицинских аптечек.

"В 2017-2019 годах Министерство обороны Украины не закупало окклюзионные повязки из-за отсутствия технических регламентов производителей на указанное изделие медицинского назначения. Другой проблемой было отсутствие предложений на фармацевтическом рынке Украины, а также регистрация этого изделия в Государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения ", - пояснили в МОУ.

В министерстве отметили, что в настоящее время некоторыми отечественными производителями предоставлены информационные письма, где указано, что серийное производство указанного медицинского изделия планируется начать в конце 2019 - начале 2020 года. После запуска серийного производства окклюзионных торакальных повязок, их закупка оборонным ведомством будет организована в необходимом объеме, со строгим соблюдением требований действующего законодательства, регулирующего осуществление государственных закупок.

Вместе с тем отмечается, что на сегодня медики во время спасения раненых используют аптечки и рюкзаки государств-членов НАТО, которые предоставлены медицинской службе странами-партнерами в качестве гуманитарной помощи. В составе этих аптечек есть также и окклюзионные наклейки. Указанными средствами, прежде только, обеспечиваются подразделения, выполняющие боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил. Кроме того, в соответствии с нормативными документами Минобороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины, при отсутствии окклюзионной повязки используется оболочка индивидуального перевязочного стерильного пакета.

Состав общевойсковых индивидуальных медицинских аптечек определен приказами Министерства здравоохранения Украины и Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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