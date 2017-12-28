Представители незаконных вооруженных формирований используют новогоднее перемирие для активизации деятельности диверсионно-разведывательных групп. Такое заявление сделал пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, пишет NewsOne.

"Активизация действий противника в районах хаотичного установления российскими инженерными подразделениями минно-взрывных заграждений приводит к росту потерь между разведывательных подразделений агрессора", - отметил спикер главного украинского оборонного ведомства.

При этом Гуцуляк подчеркнул, что в течение минувших суток, 27 декабря, при попытке пересечь линию разграничения на собственных минах подорвалась диверсионно-разведывательная группа боевиков.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в среду, 28 декабря, боевики совершили четыре прицельных обстрела позиций Вооруженных сил Украины , двое украинских военных получили легкие ранения.

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