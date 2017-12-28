Представители АЕС заявили о диалоге с Ниной Южаниной

Владельцы авто на иностранной регистрации сели за стол переговоров с представителями власти, а потому надеются, что в итоге найдут компромиссное решение проблемы. Об этом рассказал один из руководителей АЕС Олег Ярошевич, сообщает autonews.ua.

“В этом году мы заявили о себе как о серьезной организации. И жители сел, и городов знают, что у них есть возможность купить не просто дешевую машину, а нормальную машину. С нами стали считаться и общаться в Кабмине, Верховной Раде, Администрации президента. Если мы раньше говорили, что “еврономера“ нужно узаконить, то сейчас наша риторика поменялась — мы требуем принять закон, который дал бы возможность каждому украинцу купить качественный и доступный автомобиль.

Сейчас у нас идет разговор в том числе и с Ниной Южаниной, мы разрабатываем закон, классификатор, по которому будет возможность за сумму от 600 до 1000 евро растаможить автомобиль. Уже идут предметные диалоги, созданы рабочие группы. Это сейчас не афишируются, чтобы не делать процесс предметом политических игр“, — говорит Олег Ярошевич.

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