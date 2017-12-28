Закон также закрепляет определение инструментов телемедицины

Об этом Президент сообщил в Twitter.

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Напомним, Верховная Рада 14 ноября приняла президентский законопроект №7117 о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности.

Согласно документу, для привлечения квалифицированных специалистов к работе в сельской местности предлагается установить систему стимулов, в частности обеспечение работников жильем и служебным транспортом, возможностями для получения образования и повышения квалификации, созданием благоприятных условий труда, в том числе развитой материально-технической базой для медицинского обслуживания .

Основными направлениями развития здравоохранения в сельской местности, в соответствии с законом, являются: максимальное приближение медицинского обслуживания к населению, создание условий для проведения в сельской местности ежегодных выездных приемов врачами-специалистами; внедрение современных технологий медобслуживания в сельской местности, в том числе с использованием средств телемедицины и портативных телемедицинских диагностических средств.

Кроме того, предполагается развитие транспортной инфраструктуры, создание условий для применения авиационных, водных, автомобильных и других специальных санитарных транспортных средств, в том числе оборудованных реанимационными средствами для оказания медицинской помощи в сельской местности.