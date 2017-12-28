Погода, Новости, загрузка...
Порошенко подписал закон о реформировании сельской медицины
28.12.2017 16:57
Порошенко подписал закон о реформировании сельской медицины
Закон также закрепляет определение инструментов телемедицины
Президент Петр Порошенко подписал закон "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности".
Порошенко подписал закон о реформировании сельской медицины Фото: radiosvoboda.org

Об этом Президент сообщил в Twitter.

 

Переглянути зображення у Твіттері
Переглянути зображення у Твіттері
Петро Порошенко ✔@poroshenko
 

 

14:41 - 28 груд. 2017
Відомості про Рекламу у Твіттері та конфіденційність
 

 

Напомним, Верховная Рада 14 ноября приняла президентский законопроект №7117 о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности.

Согласно документу, для привлечения квалифицированных специалистов к работе в сельской местности предлагается установить систему стимулов, в частности обеспечение работников жильем и служебным транспортом, возможностями для получения образования и повышения квалификации, созданием благоприятных условий труда, в том числе развитой материально-технической базой для медицинского обслуживания .

Основными направлениями развития здравоохранения в сельской местности, в соответствии с законом, являются: максимальное приближение медицинского обслуживания к населению, создание условий для проведения в сельской местности ежегодных выездных приемов врачами-специалистами; внедрение современных технологий медобслуживания в сельской местности, в том числе с использованием средств телемедицины и портативных телемедицинских диагностических средств.

Кроме того, предполагается развитие транспортной инфраструктуры, создание условий для применения авиационных, водных, автомобильных и других специальных санитарных транспортных средств, в том числе оборудованных реанимационными средствами для оказания медицинской помощи в сельской местности.

Закон также закрепляет определение инструментов телемедицины, к которым относит телемедицинское консультирование, телемедицинский совещание, телеметрию, домашнее телеконсультирования.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить