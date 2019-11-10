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Епифаний освятил храм на столичных Осокорках, который строился 10 лет
10.11.2019 19:05
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний освятил храм в Киеве Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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