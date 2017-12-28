В течение недели (18-24 декабря) гриппом и ОРВИ заболело 182 393 человека, летальных случаев не зарегистрировано. Об этом говорится в информационном бюллетене "Грипп и ОРВИ в Украине" за 51-ю неделю, передает

“За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболело 182 393 человека, из них 71,0% дети до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) между населения Украины 470,2 на 100 тысяч населения, что на 5,4 % меньше прошлой недели”, — говорится в бюллетене.

В течение недели было зарегистрировано 21 случай гриппоподобных заболеваний.

В лечебные учреждения были госпитализированы 32 человека с “тяжелой острой респираторной инфекцией”. При этом суммарное количество госпитализированных по сравнению с прошлой неделей уменьшилось на 6,3%.

Интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 470,2 на 100 тыс. населення, что на уровне прошлой недели. Самый высокий показатель зарегистрирован в Киевской области — 812,6, а наименьший — в Тернопольской — 215,8 на 100 тыс. населения.

На отчетной неделе в Днепропетровской области остается на 4,3% превышен эпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, что на 57,4% меньше, чем на прошлой неделе.

Летальных случаев из-за осложнений после гриппа не зарегистрировано.

Как сообщал пик заболевания гриппом в Украине ожидается после зимних праздников.

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