|Кремль усилит атаки против Украины, а в окружении Путина появятся отступники, - Stratfor
|28.12.2017 17:00
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По мере приближения 2018 года Россия переживает сдвиги во внешней политике. Годы ухудшения отношений со США и Европой заставили Москву пересмотреть свои приоритеты и стратегию. И хотя ради того, чтобы избежать новой волны санкций, Кремль может пойти на определенные уступки в украинском вопросе, не стоит ожидать скорого разрешения конфликта на Донбассе. Об этом говорится в прогнозе на 2018 год частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении «Апострофа».
Москва смотрит на Восток
Китай также будет играть важную роль в международной стратегии России в 2018 году. Будучи крупнейшим торговым партнером России, Китай помог ослабить экономическую зависимость страны от Запада. Активизация сотрудничества позволит обеим странам изолировать себя от давления США и бросить вызов стратегическому положению Вашингтона в различных точках мира.
Отголоски холодной войны
Хлебнув сполна жизни под санкциями, Москва решительно хочет не допустить дополнительных ограничительных мер со стороны Вашингтона в 2018 году. Учитывая это, Россия определит сферы, в которых она будет готова либо сотрудничать с США, либо вести переговоры об уступках. Такими сферами могут стать мирный процесс в Сирии, переговоры с Северной Кореей или конфликт в Украине. Тем временем Москва будет готовиться к тому, что ее связи с Вашингтоном еще более ухудшатся – из-за укрепления отношений в Азии и на Ближнем Востоке, а также из-за наращивания военных сил на пограничных территориях, например, развертывания ракетных систем «Искандер» в Калининградской области.
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Вдобавок к беспокойству РФ по поводу санкций Европейский союз будет голосовать за продление ограничительных мер против страны в течение следующего года. ЕС, однако, не последует примеру Штатов, если те введут новые санкции в отношении Москвы за политическое вмешательство, несмотря на то, что 2018 год предоставит России широкие возможности для такого вмешательства в дела Европы. Италия готовится провести выборы к маю, и Кремль будет использовать свое проверенное оружие гибридной войны – дезинформацию, пропаганду и кибератаки – в надежде протолкнуть к власти в Риме более лояльное к нему правительство. В конце концов, если к власти придет популистское «Движение пяти звезд», то оно может нарушить единогласное голосование, требуемое для продления санкций ЕС против России в будущем. Влиять на результаты выборов будет непросто, как поняла Москва во время последних политических гонок во Франции и Германии. Тем не менее Россия будет продолжать сеять раздор между стран-членов ЕС, даже если не достигнет своих целей в итальянских выборах.
Трудности внутри России
В любом случае финансовые трудности слишком велики для Москвы. Кремлю придется позволить некоторым предприятиям, банкам и, вероятно, даже региональным правительствам объявить дефолт, пока он пытается избежать дестабилизации политической системы в преддверии президентских и региональных выборов в следующем году.
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Выборы, намеченные на март и сентябрь 2018 года, станут испытанием как для президента РФ Владимира Путина, так и для его противников. Однако, несмотря на шум в западных СМИ, у Путина нет реального конкурента. Его противники представляют собой целый спектр идеологий и личностей, и власть будет использовать их разногласия, чтобы разделить оппозицию.
Тем не менее правящая партия «Единая Россия» понимает, что мощная волна протестных движений, особенно между молодых россиян, требует от нее новой стратегии. Кремль с этой целью запустит свежую информационную кампанию, которая должна будет зацепить молодежь и попытаться активизировать электорат. И когда Путин, вероятнее только, будет переизбран на еще один срок, его власть будет использовать эту победу, чтобы восстановить веру в его легитимность.
Различные оппозиционные группы в свою очередь проведут протесты по всей России в преддверии голосования и могут даже провести массовые демонстрации после переизбрания Путина.
Народные волнения не будут единственным политическим вызовом, ожидающим Путина в его новый срок. В следующем году внутренние распри в Кремле усилятся. В то время как влиятельные представители элит, такие как чеченский руководитель Рамзан Кадыров и нефтяной магнат Игорь Сечин, отступятся от Путина ради собственных интересов, президент России окружит себя своими самыми верными советниками, которые защитят его и помогут реализовать его политику. Путин не будет расправляться с отступниками, но может совершить перестановки в администрации, чтобы ограничить их власть. Результатом станет еще более централизованное, авторитарное президентство и более фрагментированная политическая система.
По сравнению с президентскими выборами, региональные голосования обещают более жесткую гонку для «Единой России». Либеральные оппозиционные группы добились успехов на региональных выборах в этом году. Чтобы не допустить повторения их успеха на выборах 2018 года, Кремль будет использовать их разногласия. Москва может также принять жесткие меры, чтобы попытаться ограничить протесты по всей стране, одновременно позволив некоторым демонстрациям продолжаться, чтобы таким образом ослабить политическое напряжение в России.
Ситуация в Украине
Но Украина не будет отклоняться от своего прозападного курса, ведь будет переживать еще один год войны на востоке страны. Хотя США и Россия приступят к переговорам по конфликту на Донбассе и могут даже продвинуться в вопросе миротворцев ООН, решение в более широком смысле останется недостижимым в 2018 году. В результате Украина продолжит получать политическую, экономическую и поддержку в сфере безопасности со стороны США и западных партнеров, в то время как сама она будет стремиться к дальнейшей интеграции с Польшей и странами Балтии в сферах экономики, энергетики и безопасности.