В связи с введением безвизового режима с Европой и возможностями
для трудоустройства украинцев в соседних странах в Украине
уменьшилась нагрузка на одно рабочее место, заявил министр
социальной политики Андрей Рева. Рева: Общее число безработных в
Украине в сравнении с 2016 годом упало на 9% Фото: Міністерство
соціальної політики України / Facebook "Тенденция на рынке труда
такая, что в связи с открытием безвизового режима, возможностями
для трудоустройства в соседних странах, уменьшилась нагрузка на
одно рабочее место для людей, которые проживают и имеют намерение
работать в Украине", – заявил министр.По его словам, сейчас
работодатели вынуждены увеличивать уровень зарплаты и активнее
работать с Центрами занятости.Рева отметил, что общее число
безработных в Украине в сравнении с состоянием на 1 декабря 2016
года упало на 9%. Количество зарегистрированных в Центрах занятости
страны 1 декабря 2017 года составило 309 тыс. человек.11 июня 2017
года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и
Европейским союзом.В декабре в Госпогранслужбе сообщили, что за
полгода безвизом с Евросоюзом воспользовались 355 тыс. украинцев.
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