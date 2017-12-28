В связи с введением безвизового режима с Европой и возможностями для трудоустройства украинцев в соседних странах в Украине уменьшилась нагрузка на одно рабочее место, заявил министр социальной политики Андрей Рева. Рева: Общее число безработных в Украине в сравнении с 2016 годом упало на 9% Фото: Міністерство соціальної політики України / Facebook "Тенденция на рынке труда такая, что в связи с открытием безвизового режима, возможностями для трудоустройства в соседних странах, уменьшилась нагрузка на одно рабочее место для людей, которые проживают и имеют намерение работать в Украине", – заявил министр.По его словам, сейчас работодатели вынуждены увеличивать уровень зарплаты и активнее работать с Центрами занятости.Рева отметил, что общее число безработных в Украине в сравнении с состоянием на 1 декабря 2016 года упало на 9%. Количество зарегистрированных в Центрах занятости страны 1 декабря 2017 года составило 309 тыс. человек.11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом.В декабре в Госпогранслужбе сообщили, что за полгода безвизом с Евросоюзом воспользовались 355 тыс. украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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