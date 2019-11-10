Президент Ирана Хасан Рухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей. Об этом сообщает AP News.

Новое нефтяное месторождение может стать вторым по величине в Иране после месторождения, содержащего 65 млрд баррелей в Ахвазе. Такое заявление Рухани сделал в связи с тем, что Иран столкнулся с жесткими санкциями США после того, как последние отказались от ядерной сделки с мировыми державами в 2018 году.

Иранский руководитель отметил, что данная находка может увеличить доказанные запасы страны на треть.

Напомним, в ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии был нанесен удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. Ответственность за набег взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но США усомнились в этом и обвинили в атаках Иран.

Тегеран эти обвинения отверг. Из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. После этого на рынке нефти произошел рекордный с 1991 года скачок цен. Однако уже вечером 17 сентября "черное золото" начало резко дешеветь.





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