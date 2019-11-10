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Франция объявила о чрезвычайном экологическом положении
10.11.2019 20:00
Во Франции вступил в силу закон об энергетике и климате Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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