Российские средства массовой информации закатили истерику из-за того, что в новогоднюю ночь "" покажет "Голубой огонек", в котором выступили множество украинских звезд.

"Украинские звезды оккупировали российский новогодний огонек", - новость под таким названием опубликовало российское издание "", передает

Так, на российском "Огоньке" выступят такие украинские звезды как , Светлана , , Никита Алексеев, Елка, София , группы "Грибы" и Artik & Asti.

"Большинство артистов умышленно приехали из Незалежной на съемки. И это лучшее свидетельство того, что музыка вне политики", - пишут пропагандисты.

Отдельного внимания заслуживают строчки, посвященные участию в "Огоньке" Софии .

"Она долго отказывалась от выступлений в России, но открывать рот под фонограмму на съемках новогодних концертов приезжала всегда. Осенью артистка из рук сотрудницы российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой получила "золотой граммофон" и спела Кремле. Ходят слухи, что певица ведет переговоры и о полноценных гастролях по России. Певицу можно понять – пенсии в Украине небольшие, гостиничный бизнес в Крыму особого дохода не приносит", - пишет "Дни.ру".

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