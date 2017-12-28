Специалисты из Падуанского и Принстонского университетов выяснили, что с помощью звуковых волн можно спровоцировать сбой почти любой компьютерной системы. Об этом сообщает Gizmodo .

Хакеры могут применять волны, чтобы создавать вибрации, воспроизводя звук на определенной частоте. Большая часть современных жестких дисков автоматически выключается, зафиксировав сильную вибрацию, таким образом, предотвращая уничтожение либо повреждение данных. Подобное экстренное отключение может спровоцировать серьезные сбои в работе устройств.

Проведя опыт, специалисты продемонстрировали возможность такой атаки. При различной продолжительности звукового воздействия система может дать временный сбой или потребовать перезагрузить устройство для восстановления.

Отмечается, что нападению могут подвергнуться любые компьютеры, включая аппараты видеонаблюдения, банкоматы и даже целые компьютерные системы, так как жесткие диски используют буквально во всех устройствах в связи с их практичностью.

Также специалисты посоветовали оснастить критически важное оборудование акустической защитой, чтобы обезопасить данные.

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