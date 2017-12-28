ГПУ подала апелляцию на приговор фигуранту дела об убийстве Веремия

Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор Шевченковского районного суда города Киева Юрию Крысину – фигуранту дела об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия в 2014 году, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

"Назначенное указанному лицу наказание по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство - ИФ) в виде 4 лет лишения свободы с применением ст.75 УК Украины, на основании которой последний освобожден от отбывания назначенного наказания с испытанием, не отвечает общим принципам назначения наказания, принципам законности, справедливости, обоснованности и индивидуализации наказания и не является достаточным и необходимым для исправления лица и предупреждения новых преступлений", - поясняют в ведомстве.

С учетом этого Генпрокуратура в четверг внесла апелляцию на приговор "на основании неправильного применения закона Украины об уголовной ответственности, несоответствия заключений суда первой инстанции фактическим обстоятельствам уголовного производства и несоответствия назначенного наказания тяжести уголовного правонарушения и личности обвиняемого вследствие мягкости".

Как сообщалось, 22 декабря Шевченковский райсуд Киева признал виновным в хулиганстве с применением оружия Ю.Крысина, который является фигурантом дела об убийстве В.Веремия в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, и отпустил его с испытательным сроком на 2 года.