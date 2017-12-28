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ГПУ подала апелляцию на приговор фигуранту дела об убийстве Веремия
28.12.2017 17:03

ГПУ подала апелляцию на приговор фигуранту дела об убийстве Веремия

ГПУ подала апелляцию на приговор фигуранту дела об убийстве Веремия

 Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор Шевченковского районного суда города Киева Юрию Крысину – фигуранту дела об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия в 2014 году, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

"Назначенное указанному лицу наказание по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство - ИФ) в виде 4 лет лишения свободы с применением ст.75 УК Украины, на основании которой последний освобожден от отбывания назначенного наказания с испытанием, не отвечает общим принципам назначения наказания, принципам законности, справедливости, обоснованности и индивидуализации наказания и не является достаточным и необходимым для исправления лица и предупреждения новых преступлений", - поясняют в ведомстве.

С учетом этого Генпрокуратура в четверг внесла апелляцию на приговор "на основании неправильного применения закона Украины об уголовной ответственности, несоответствия заключений суда первой инстанции фактическим обстоятельствам уголовного производства и несоответствия назначенного наказания тяжести уголовного правонарушения и личности обвиняемого вследствие мягкости".

Как сообщалось, 22 декабря Шевченковский райсуд Киева признал виновным в хулиганстве с применением оружия Ю.Крысина, который является фигурантом дела об убийстве В.Веремия в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, и отпустил его с испытательным сроком на 2 года.

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