|Украина не передавала ОРДЛО свидетеля по делу MH17, - Грицак
|28.12.2017 17:05
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В СБУ подтвердили информацию о том, что в списках на обмен боевиками было заявлено человека, который якобы имел отношение к сбитому "Боингу"Украинская сторона не передавала ОРДЛО в рамках процесса обмена заложниками свидетеля по делу о сбивании малазийского "Боинга" MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
"Стороной ОРДЛО был заявлен человек, который действительно проходит как свидетель по делу о сбивании малазийского "Боинга", - заявил глава СБУ Василий Грицак в интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя информацию о том, что в списках на обмен боевиками было заявлено человека, который якобы имел отношение к сбитому "Боингу".
При этом глава СБУ подчеркнул: "Конечно же, мы не отдали этого человека. Он остался у нас. Мы не могли это сделать ни при каких обстоятельствах".
Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц. Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.
Напомним, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.
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