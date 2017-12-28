В СБУ подтвердили информацию о том, что в списках на обмен боевиками было заявлено человека, который якобы имел отношение к сбитому "Боингу"

"Стороной ОРДЛО был заявлен человек, который действительно проходит как свидетель по делу о сбивании малазийского "Боинга" , - заявил глава СБУ Василий Грицак в интервью агентству "Интерфакс-Украина" , комментируя информацию о том, что в списках на обмен боевиками было заявлено человека, который якобы имел отношение к сбитому "Боингу".

При этом глава СБУ подчеркнул: " Конечно же, мы не отдали этого человека. Он остался у нас. Мы не могли это сделать ни при каких обстоятельствах".