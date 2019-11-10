В Житомирской обл. от огнестрельного ранения во время конфликта с егерями на охоте погиб адвокат Святослав Пархоменко, который защищал интересы подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Александра Лося. Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в Житомирской обл.

архоменко был главой общественной организации "Радомышльские охотники".

"Во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками. В результате смертельное огнестрельное ранение получил директор общественной организации "Радомышльские охотники", еще один мужчина с тяжелым ранением госпитализирован", – говорится в сообщении.

Также тяжелое ранение получил 52-летний житель Киевской области.

"Остальные участники конфликта доставлены в полицию для установления всех причин и обстоятельств происшествия. Все они жители Радомышльского и Коростышевского районов в возрасте от 17 до 55 лет", – отметили в полиции.

Предварительная квалификация события - ст. 15 (Покушение на преступление), ст.115 (Умышленное убийство) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, во время перестрелки в Шевченковском районе Харькове был убит Владимир Борох – один из свидетелей в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

По данным харьковских СМИ, Борох был "правой рукой" Георгия Исакова. В 2016 году он вместе с двумя соучастниками был приговорен в Харькове к пяти годам лишения свободы за похищение человека и вымогательство, но вышел из тюрьмы из-за пересчета срока содержания под стражей по "закону Савченко".

Летом 2017 года полиция задержала Владимира Бороха вместе с еще одним харьковчанином Александром Лосем. Последнего подозревают в пособничестве в убийстве Дениса Вороненкова – в организованной группе он якобы выполнял роль водителя и вел слежку за жертвой. Адвокат Лося Святослав Пархоменко в разговоре с "Ґратами" утверждает, что погибший Борох был в курсе подробностей организации покушения и должен был свидетельствовать в суде.

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