Министерство финансов РФ решило впервые опубликовать данные о заработных платах федеральных министров, депутатов и представителей органов местного самоуправлении и других чиновников. При этом данные опубликованы за 2016-й год, и в этом списке отсутствуют данные по заработным платам некоторых министров – в частности, нет данных о жаловании министра обороны и МВД.

Выясняется, что самая маленькая зарплата в правительстве России у министра строительства. Михаил Мень получал в 2016 году в среднем по 443 тысячи рублей в месяц. При этом самая высокая из министерских заработных плат – у главы Минфина Антона Силуанова. Сообщается, что он в 2016 году ежемесячно получал по 1,73 млн рублей. Констатировано, что зарплата в ведомстве по итогам года составила лишь 22% дохода Антона Германовича.

На втором месте после министра финансов по уровню зарплаты – министр экономического развития. Планка жалования составляет 1,27 млн рублей в месяц. У главы МЧС – чуть менее миллиона рублей в месяц.

Представлены заработные платы и у депутатского корпуса. В материале говорится, что среднемесячная зарплата депутата Государственной Думы в 2016 году составляла 420 тыс. рублей. У представителей Совфеда – 385 тыс/месяц.

Средняя заработная плата судей Конституционного суда в 2016 году оценена в 615 тысяч рублей в месяц.

Опубликованы и данные о командировочных выплатах федеральным чиновникам. Так, в среднем уровень суточных командировочных выплат сотруднику центрального аппарата правительства в случае зарубежной поездки составил в прошлом году 270 тысяч рублей. А для сотрудников МИДа – «только» 147 тыс./сутки.

Заработные платы президента и председателя правительства не публикуются.

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