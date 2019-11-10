



Родичі Меган Маркл раз у раз критикують герцогиню: батько дає скандальні інтерв'ю про дочку, сестра звинувачує її в байдужості, а брат пише листи королеві. Ну а тепер до них приєднався 80-річний дядько герцогині Майк Маркл - колишній дипломат з хворобою Паркінсона!



Днями він заявив порталу DailyMail:



«Я не розумію її і те, як вона ставиться до своєї сім'ї. Мені це зовсім не подобається. Я зробив для неї більше, ніж інші... Мабуть, зробив для неї більше, ніж хто б то не був, а тепер ця невдячна дівчина навіть не цікавиться моїм здоров'ям».



За словами Майка, саме він в 16 років влаштував племінницю на стажування в посольство США в Аргентину, і, мовляв, з Меган вийшов би чудовий політик, якби вона не вибрала кар'єру актриси!

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