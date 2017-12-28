Установление новой оптовой цены на электроэнергию даст ресурс для развития угольной отрасли, в частности, позволит тепловым электростанциям закупать уголь, в том числе, с государственных шахт.

Об этом заявила заместитель председателя Независимого профсоюза горняков Украины Наталья Левицкая.

«Мы говорим о том, что нам нужна энергонезависимость, что нам нужно помогать угольной отрасли. Но что мы видим в последнее время? Фактически была уменьшена поддержка на государственных предприятиях, росла задолженность, но не было установлено рыночной цены на уголь, чтобы шахтеры могли зарабатывать, зарабатывать себе на заработную плату, зарабатывать на том, чтобы можно было модернизировать оборудование на предприятиях», — отметила она.

По словам эксперта, то увеличение цены на уголь, которое заложено в новой ОРЦ с 2018 года, (с ноября уже цена за тонну угля составляет 2425 гривен) даст дополнительные средства для развития угольной отрасли и финансовый ресурс для тепловых станций закупать уголь, в том числе, в государственных шахт. Однако эта цена все равно ниже текущих мировых котировок. «Я думаю, что это позволит все-таки угольным шахтам выживать и иметь возможности работать в следующем году», — добавила Наталья Левицкая.

«Мы слышали о том, что у нас, к сожалению, сейчас недостаточно угля, то есть мы будем импортировать 4 млн тонн угля на следующий год. Но дополнительные средства, которые могут прийти на угольную отрасль, это дополнительные средства на развитие угольной промышленности, чтобы добывать больше угля, чтобы мы не закупали уголь за границей, а могли закупать уголь на своих отечественных шахтах. Это будут и рабочие места для угольных предприятий, то есть для шахтеров и возможность зарабатывать средства для своих заработных плат», — резюмировала знаток.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), на заседании в четверг утвердила с 1 января 2018 года оптово рыночную цену (ОРЦ) на электроэнергию на уровне 1561,99 грн/МВт-ч (без НДС) с разбивкой по кварталам: І квартал – 1 495,46 грн за 1 МВт-час, II – IV кварталы – 1 586,69 грн за 1 МВт-час.

Индикативная цена угля, которая определена на основании средней рыночной цены на европейском рынке за период декабрь 2016 года – ноябрь 2017 года, составляет 90,05 долл/тонна, что все равно ниже реальной стоимости угля на мировых рынках.

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