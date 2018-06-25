В ходе летней сессии , которая стартует сегодня в Стразбурге (Франция), пройдут дебаты относительно украинских политзаключенных, которых удерживают в Российской Федерации.

Об этом написал председатель постоянной делегации Верховной рады в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в своем Тwitter, передает со ссылкой на .

"Мне удалось убедить Бюро ПАСЕ! Дебаты относительно украинских заложников Кремля состоятся в Страсбурге в четверг утром", - написал Арьев.

Мені вдалося переконати Бюро ПАРЄ! Дебати щодо українських заручників Кремля відбудуться в Страсбурзі у четвер вранці.

— Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) June 25, 2018

На официальном сайте Ассамблеи также говорится о том, что члены обсудят судьбу украинских политзаключенных в России.

"Пройдут срочные дебаты на тему: "Угрозы здоровью и жизни украинских заключенных в Российской Федерации и оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Отметим, в Страсбурге (Франция) сегодня, 25 июня, стартует летняя сессия ПАСЕ, на которой будет избран новый президент Ассамблеи.

Напомним, ранее сообщалось, что Украинская делегация в будет разговаривать с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом относительно его просьбы о помиловании политзаключенного Олега Сенцова.

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