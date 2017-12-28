Вчера целый день слышала: "Отдали триста сепаров за только 70 наших. Что за несправедливость???" - пишет со ссылкой на .

"Глупости!" – отвечу я.

Мы не людей отдали, а биомассу! Уркоганов и зеков чистой пробы! Их даже переговорщики называют обменным материалом! Та забирайте хотя тысячу. Зато на воле окажутся наши настоящие! Окончательные цифры – это 233 на 73! Самый массовый обмен пленными за всю историю АТО. И это после 15 месяцев тишины!

А теперь по порядку. Уже 28 декабря. Ночь в Краматорске, где спала после обмена, разрывали звуки вертушек. Борты, которые везли наших освобожденных в Харьков, возвращаются в место дислокации. Это был самый долгий день для нас! Для них! Для всех участников. И самая тяжелая и бессонная ночь перед обменом! Сверяли списки, комплектовали партии обменного материала, свозивших их из СИЗО Харькова, Одессы, Славянска, Бахмута. На утро дня обмена их насобирали и укомплектовали в 7 комфортабельных автобусов.

Точка сбора – Логистический центр. Пункт обмена – КПВВ Майорск. Время – 12.00. И первая троица из 306 ранее готовых выехать в ОРДЛО, дает заднюю.

"Не поеду в ОРДЛО! Мне там делать нечего! Я с Николаева. Туда попал по глупости!" – говорит 23-х летний Игорь Киналь.

– Что делал в "ДНР"?

– Я не буду отвечать на этот вопрос

– Воевал?

– Воздержусь от ответа!

– Хочешь в Украине остаться даже не смотря на то, что тебе 8 лет присудили?

– Лучше здесь в тюрьме, чем туда!

Таких отказников к концу обмена – 15 или даже 20. Плюс еще 43, которые пообещав на обмен, не приехали. Они отбыли свое наказание, полученное в украинских судах на украинской территории и имели законное право не прибыть на обмен.

Из-за них затягивается процесс. Никак не могут сверить списки. Должны туда отдать не меньше трех сотен! Иначе выдадут меньше наших! То, что должно было начаться в полдень, переноситься!

13.30. Машина переговорщиков приезжает из Горловки. Готовность 100 процентов. Договорились.

14.00. НАЧАЛОСЬ! Три автобуса заезжают на логистический центр. В них – 16 наших ребят, которые впервые за длительные месяцы ступают на свободную землю! Они прибыли в сопровождении пропагандисткой прессы. Псевдожурналисты даже с автобуса выйти боятся. Потом смелеют, прячутся в палатку, где сверяет списки тех, кого хотят забрать в ОРДЛО.

С ними приехал представитель так называемой народной милиции "ЛНР" Марочко. Тот самый, который в ежедневных отчетах рассказывает, как тысячи снарядов выпускает по Луганской земле Украина! Мелкий шкет в болотной форме с важным видом отсчитывает своих. Те с челноками бегут в автобус. Первыми меняемся с так называемой "ЛНР".

На воле наши ультрас ФК "Зоря". Они публично жгли флаг "ЛНР" за что и были задержаны. "Хочу борща, – говорит Влад, – за ним скучал!

Их приветствует президент! По телефону! Это приятно. Может, немного пафосно! Но вот Путин, например, своих же не приветствует!

Теперь в автобус садимся и мы. Едем на "ноль", забирать наших с тюрем Донецка. Должны меняется в серой зоне. Но вдруг Майорск остается далеко позади. И мы попадаем на территорию, где закончились украинские флаги. На блоках стоят молодые парни.

– Не снимать! Камеры вниз. Иначе не пущу в автобус!!!

Дальше – стелла Горловка. Мы на временно оккупированной земле! Я три года в зоне АТО и впервые по ту сторону! Автобусы тормозят на разрушенной АЗС. Напротив-автозаки. В них везли наших ребят на обмен. Пока мы отправляли сепаров на комфортных автобусах, наши ехали в этих консервных банках. Но все это уже позади.

Журналисты выкрикивают фамилии! Будто каждый ищет своих!

– Братья Кононенко тут?

– Да! Оба!

– Ура! От Борис Дончанин (Борис Овчаров) привет! Он ждет в Борисполе!

Кириченко, Олейник, Кодьман, Калина. Профессор Козловский! Бойцы 57 бригады, 43 бата теробороны. Некоторые по 2-3 года в плену.

Морозов, Ляс – в плену ещё со времён Донецкого аэропорта. Герасименко и Лазаренко – бойцы батальйона Кривбасс. Оказались в руках врага еще в Дебальцево.

Пока мы сверяем списки, между нами шастает российская пресса! Подслушивает разговоры, вмешивается в них комментариями.

Но интерес мы вызываем не только у них. Поговорить наедине не получается.

– У тебя уши! – говорит освобожденный Женя Кононенко.

– В смысле? Где? ... я совсем такого не ожидала.

– За спиной! Я оборачиваюсь, а там будто замотанный в хиджабе мужик. Аж отпрянул, так резко я повернулась. Отошел.

– Это МГБ! Говори потише, – рекомендует Женя.

По очереди наши ребята грузятся в автобус. Теперь они точно чувствуют себя в безопасности. Сначала тихо, потом громче и по нарастающей ребята кричат "Слава Україні! " Горлівка – це Україна!" Все громче звучат и аж луна катится по "зеленке" на временно оккупированной земле. Появляются украинские флаги. В них завернуты журналисты, которых привезли с собой переговорщики! Буквально на минуты Горловка и действительно превращается снова в украинскую землю!

А ребята еще час назад они до конца не верили, что окажутся дома! У каждого из них несколько раз срывался обмен! Но, как только они услышали украинский язык, поняли - все кончено! Впереди еще сотни километров. Но в этот раз дорога будет приятной. Потому что она, наконец-то, домой. Прежде, чем они обнимут родных, их поприветствует президент. Он умышленно лично прибыл в зону АТО и встретил ребят в Часовом Яру. Откуда на вертолетах они полетели в Харьков, потом в .

Мы не отдали за них россиянина Мефедова, который фигурирует в деле 2 мая в Одессе. Тот отказался ехать. Завернул назад, увидев Горловке, даже экс-мэр Торецка Слепцов. Пособник террористов. Он спрятался в автобусе с журналистами и вернулся на Логистический центр. Так же не отдали мы русского солдата Агеева, которого наши взяли летом этого года на Луганщине. Всех этих людей просили ОРДЛО.

А на нашу территорию отказалась ехать только одна женщина. Сказала, что у нее семья в Донецке и хочет быть с ней. Своё наказание в тюрьме "ДНР" она уже отсидела.

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