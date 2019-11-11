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Ельза Хоск святкує день народження у дуже відвертій сукні (Фото)
11.11.2019 00:52
Коли мова йде про одну з головних fashion-інфлюенсерів в Інстаграмі, наряд для дня народження буде апріорі - вище всіх похвал. Так і вийшло!

Ельза Хоск відсвяткувала 31-й день народження в одному з клубів Нью-Йорка, вибравши для святкової вечірки... маленьке чорне плаття! Класика? Нудьга? Як би не так! Адепт всіх останніх тенденцій зробила ставку на головні тренди в коктейльній моді - пір'я, бретельки і гостроносі човники. Провокаційно? Чому б і ні - модель може собі це дозволити. До слова, якщо не знаєте, в якому образі зустріти Новий 2020 рік - це відмінна опція!

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