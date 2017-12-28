С1 января 2018 года тариф увеличится на 9,5%, а с 1 апреля - еще на 6,1%

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Национальной комиссии, что осуществляет государственное регулирование энергетики и коммунальных услуг, - информирует Экономическая правда.

Повышение цены будет проходить в два этапа: с 1 января 2018 года она увеличится на 9,5%, а с 1 апреля - еще на 6,1%.

От повышения цены на уголь наибольшую прибыль получат предприятия Рината Ахметова .

Напомним, группа ДТЭК контролирует около 80% тепловой электрогенерации и за 11 месяцев 2017 года добыла 84% только энергетического угля в Украине.

То есть на ДТЭК перепадет около 10 млрд грн из общей суммы, которую дополнительно получат энергетики.

Как известно, в марте 2016 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

После введения в действие "роттердамской" формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%. Когда они были дешевыми их скупкой занималась компания ICU.

Совладельцем ICU был ранее уволенный министр энергетики Владимир Демчишин. В этой же компании ранее работал нынешний глава НКРЕКП Дмитрий Вовк.