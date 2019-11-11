Супермодель Роузі Хантінгтон-Уайтлі вибрала для вечора костюм темно-синього кольору з золотими гудзиками, «врівноваживши» зухвале фігурне глибоке декольте на піджаку строгими класичними вузькими брюками. Те ж правило «одного акценту» стосується і макіяжу зірки. «Прозорий» макіяж очей блондинка компенсувала яскравою червоною помадою. Все-таки Роузі, володарка найбільш чуттєвих губ в Голлівуді, знає свої виграшні сторони і вміє їх грамотно підкреслити.







