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Генпрокуратура подала апелляцию на условный срок Крысину, фигуранту дела об убийстве журналиста Веремия
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28.12.2017 17:15
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Генеральная прокуратура Украины считает, что Шевченковский райсуд
Киева при вынесении приговора Юрию Крысину, фигуранту дела об
убийстве журналиста Вячеслава Веремия, не учел обстоятельства
уголовного производства, тяжесть преступления и личность
обвиняемого. Суд приговорил Крысина (справа) к условному сроку
Фото: Наталия Двали / Gordonua.com "Учитывая, что назначенное
указанному лицу наказание ...не соответствует общим началам
назначения наказания, принципам законности, справедливости,
обоснованности и индивидуализации наказания и не является
достаточным и необходимым для исправления лица и предупреждения
новых преступлений, Генеральной прокуратурой Украины 28 декабря
внесена апелляционная жалоба", – говорится в сообщении.По
мнению ГПУ, суд первой инстанции неправильно применил закон об
уголовной ответственности, а также не учел обстоятельства
уголовного производства, тяжесть преступления и личность
обвиняемого.Журналист газеты "Вести" Веремий был убит во время
Революции достоинства – в ночь на 19 февраля 2014 года в
центре Киева. Такси с журналистом остановили титушки, вытащили
пассажиров и стали бить их металлическими палками.Веремия избивали
трое мужчин, один из них, по мнению следователей, – Крысин.
Когда корреспондент вырвался и попытался убежать, в него выстрелили
(следствие считает, что это сделал житель Горловки Джалал
Алиев, он в розыске). Журналист скончался в больнице от потери
крови и полученных травм.Согласно данным следствия, в уголовном
мире у Крысина кличка Шкаф, он больше 10 лет живет в Киеве и
координирует титушек. Крысин фигурирует и в других
уголовных производствах, в том числе о разбойном нападении на
одну из столичных АЗС в мае 2016 года.22 декабря судья Олег Линник
признал Крысина виновным и назначил ему наказание в виде
четырех лет условно с испытательным сроком два года по ч.
4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, то
есть грубое нарушение общественного порядка, которое
сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом,
совершенное группой лиц с применением огнестрельного или холодного
оружия).Прокуратура планировала добиваться для него реального
лишения свободы сроком на шесть лет.25 декабря в Киеве прошла акция
протеста, участники которой требовали ужесточения наказания для
Крысина.Судья Линник заявил, что считает справедливым свой
приговор Крысину.
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