Генеральная прокуратура Украины считает, что Шевченковский райсуд Киева при вынесении приговора Юрию Крысину, фигуранту дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, не учел обстоятельства уголовного производства, тяжесть преступления и личность обвиняемого. Суд приговорил Крысина (справа) к условному сроку Фото: Наталия Двали / Gordonua.com "Учитывая, что назначенное указанному лицу наказание ...не соответствует общим началам назначения наказания, принципам законности, справедливости, обоснованности и индивидуализации наказания и не является достаточным и необходимым для исправления лица и предупреждения новых преступлений, Генеральной прокуратурой Украины 28 декабря внесена апелляционная жалоба", – говорится в сообщении.По мнению ГПУ, суд первой инстанции неправильно применил закон об уголовной ответственности, а также не учел обстоятельства уголовного производства, тяжесть преступления и личность обвиняемого.Журналист газеты "Вести" Веремий был убит во время Революции достоинства – в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Такси с журналистом остановили титушки, вытащили пассажиров и стали бить их металлическими палками.Веремия избивали трое мужчин, один из них, по мнению следователей, – Крысин. Когда корреспондент вырвался и попытался убежать, в него выстрелили (следствие считает, что это сделал житель Горловки Джалал Алиев, он в розыске). Журналист скончался в больнице от потери крови и полученных травм.Согласно данным следствия, в уголовном мире у Крысина кличка Шкаф, он больше 10 лет живет в Киеве и координирует титушек. Крысин фигурирует и в других уголовных производствах, в том числе о разбойном нападении на одну из столичных АЗС в мае 2016 года.22 декабря судья Олег Линник признал Крысина виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет условно с испытательным сроком два года по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия).Прокуратура планировала добиваться для него реального лишения свободы сроком на шесть лет.25 декабря в Киеве прошла акция протеста, участники которой требовали ужесточения наказания для Крысина.Судья Линник заявил, что считает справедливым свой приговор Крысину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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