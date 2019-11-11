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Меган Маркл і принц Гаррі хочуть другу дитину
11.11.2019 06:07
Принц Гаррі і Меган Маркл відвідали макове Поле пам'яті у Вестмінстерському абатстві і поспілкувалися з військовими сім'ями під час офіційного виходу. Як відзначають самі учасники тієї зустрічі, герцог Сассекський з неприхованою цікавістю кілька разів ставив питання батькам про те, «як виховувати другу дитину». Така наполегливість в розмові «про старшого і молодшого» навела присутніх на думку про можливу вагітність герцогині Сассекської або найближчі плани пари завести ще одного малюка.

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