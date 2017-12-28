|Обмен пленными - результат усталости Москвы от западных санкций, - СМИ
|28.12.2017 17:15
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Москва продемонстрировала признаки того, что желает умерить накал конфликта, который ей принес дипломатические и экономические издержки, пишет известное американское издание.
После резкой эскалации между украинскими военными и
поддерживаемыми Россией сепаратистами стороны прервали обстрелы и
провели самый масштабный обмен пленными с начала конфликта в 2014
году.
Освобождение всех заключенных было ключевой частью мирного соглашения 2015 года, заключенного Францией, Германией и Россией в Минске. Но, как и многие другие части «минского соглашения», обмен увяз во взаимных обвинениях сторон в невыполнении обязательств.
США и ЕС оценили выполнение Минских соглашений как ключевое условие отмены экономических санкций, введенных против России в связи с присоединением Крыма, поддержкой пророссийских повстанцев в восточноукраинских регионах Донецка и Луганска.
Россия настаивала на том, что она не участвует в конфликте, несмотря на обширные доказательства того, что посылает оружие, деньги и солдат для поддержки повстанцев. Но в результате усталости от западных санкций и ожесточенной междоусобицы между повстанцев Москва продемонстрировала признаки того, что желает умерить накал конфликта, который ей принес дипломатические и экономические издержки.
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Рейтинг Владимира Путина, который намерен идти на новый президентский срок в марте, взлетел после захвата Крыма, но выгоды от вмешательства на востоке Украины видимой политической выгоды российский руководитель не получил.
Выступая в Вене в начале этого месяца, на встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, чья задача по наблюдению на востоке Украины недавно сообщила о резком всплеске боевых действий, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что конфликт «является единственным тяжелым препятствием для перезагрузки отношений с Россией, какую нам бы очень хотелось сделать».
Повстанцы, непокорная группа вооруженных людей, враждебно настроенных к киевской власти, не проявили интереса к долгосрочному урегулированию, которое лишило бы их российской поддержки, а без нее их сепаратистское движение, вероятно, потерпело бы крах. Путин опасается оттолкнуть от себя жестких националистов в России и, кажется не склонен лишить поддержки повстанцев. Однако он сталкивается с быстрым уменьшением отдачи от военной авантюры, отравившей отношения Москвы с Западом.
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