|Парнас признал, что привозил в Киев ультиматум Трампа для команды Зе по делу Байдена. The New York Times
|11.11.2019 07:47
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Арестованный в США американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас признал, что он вместе с Игорем Фруманом передал новой власти Украины своего рода ультиматум о том, что Белый дом заморозит военную помощь нашей стране, если Киев не объявит о расследовании
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По словам Парнаса, встреча, на которой об этом говорилось, состоялось перед инаугурацией Владимира Зеленского. Украинскоую сторону представлял его первый помощник Сергей Шефир.
Кроме приостановления военной помощи, Парнас предупреждал о том, что вице-президент Майк Пенс не поедет на инаугурацию Зеленского, если не будет объявлено о расследовании.
По словам Бонди, его клиент действовал по указанию адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Тот, в свою очередь, действовал по указанию президента США, считает Парнас.
Вместе с тем, адвокат Парнаса заявил, что если бы Шефир не верил, что Парнас говорит от имени Трампа, то не был бы на этой встрече.
Отметим, крупнейшие мировые социальные сети Facebook и YouTube приняли не совсем однозначное решение, как для флагманов свободного цифрового мира. Отныне и Facebook и YouTube будут удалять любую информацию, в которой будет указано имя сотрудника ЦРУ, который первым раскрыл подробности телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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