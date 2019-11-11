|Соскучился: Ляшко сплясал на концерте Любови Успенской в Киеве
|11.11.2019 08:06
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Олег Ляшко станцевал с женой на концерте Любови Успенской в Киеве. Видео этого момента очевидцы выложили в интернет. Пара встала с мест и покружилась под песню «К единственному, нежному».
Примечательно, что годом ранее под эту же композицию руководитель украинской радикальной партии уже танцевал с супругой дома во время празднования своего дня рождения. Уже тогда пользователи соцсетей оставили под домашним видео массу негативных комментариев.
Ляшко упрекнули в том, что он танцует не под украинскую музыку, притом что политик годами отстаивает национальную культуру.