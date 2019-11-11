Захід Baby2baby Gala - подія не стільки розкішна, скільки благодійна. В рамках спеціальної вечері проходить глобальний збір коштів заради допомоги дітям. Проте, голлівудські мами (і майбутні мами) не упускають можливості блиснути нарядами в дрес-коді black tie: розсип перлів на голому тілі, блискучі тканини, кілометри шовку і розсипи діамантів. Якими нарядами запам'ятався цей вечір в 2019 році? Від фантастичних супермоделей до променистих актрис.















