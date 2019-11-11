Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что нынешняя партийная идеология либертарианства будет изменена. Об этом он сказал на брифинге после съезда партии.

Корниенко сообщил, что изменение идеологии требуется для поиска компромисса внутри партии.

"Это будет что-то между либеральными и социалистическими взглядами", - сказал новый глава.

Напомним, члены политической силы "Слуга народа" во время съезда в Киеве в воскресенье, 10 ноября, избрали нового руководителя партии.

Так, во время съезда члены партии избрали руководителем "Слуги народа" народного депутата и первого заместителя председателя фракции Александра Корниенко.

В своей речи Корниенко анонсировал законодательные изменения относительно политических партий.

"Партия "Слуга народа" - это идеологический презерватив. Натягивается на любую идеологию: от либертарианства до социализма. Очевидно, либертарианство будет предназначено для народа, а социализм -для его слуг. Ну тех, которые сказали, что они секси. Нет, господа, это не веселые шоумены пришли к власти. Это к власти пришел сброд идиотов и циников." - Заявил политический аналитик Андрей Головачев.

Новый глава партии "Слуга народа" оказался специалистом по внедрению "лайкоголизма" в систему образования. Об этом рассказала экс-министр юстиции Елена Лукаш.

"Судя по сообщениям в СМИ, сновные тезисы руководства партии на вчерашнем съезде, это мы должны быть "секси" иначе есть 75% риск перевыборов в парламент. Всем нам надо безотлагательно поднимать свой уровень "секси", чтобы летом попасть в новый парламент. Будет создан Секси-ЛИФТ. И Секси-Трускавец. Коллеги, можем объеденить усилия, завести общий секси-чат и вместе поднимать этот уровень, только надо сегодня уточнить у Корниенко критерии "секси". Как раз встретимся с ним вечером в НАБУ и на фракции. А то мало ли что для него "секси". - Заявил народный депутат от "Слуги народа" Антон Поляков.

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