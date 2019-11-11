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Партия "Слуга народа" - это идеологический презерватив. Натягивается на любую идеологию
11.11.2019 08:25

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что нынешняя партийная идеология либертарианства будет изменена. Об этом он сказал на брифинге после съезда партии.

 

Партия "Слуга народа" - это идеологический презерватив. Натягивается на любую идеологию

Корниенко сообщил, что изменение идеологии требуется для поиска компромисса внутри партии.

"Это будет что-то между либеральными и социалистическими взглядами", - сказал новый глава.

Напомним, члены политической силы "Слуга народа" во время съезда в Киеве в воскресенье, 10 ноября, избрали нового руководителя партии. 

Так, во время съезда члены партии избрали руководителем "Слуги народа" народного депутата и первого заместителя председателя фракции Александра Корниенко.

В своей речи Корниенко анонсировал законодательные изменения относительно политических партий.

"Партия "Слуга народа" - это идеологический презерватив.

 

Натягивается на любую идеологию: от либертарианства до социализма.

 

Очевидно, либертарианство будет предназначено для народа, а социализм -для его слуг. Ну тех, которые сказали, что они секси.

 

Нет, господа, это не веселые шоумены пришли к власти. Это к власти пришел сброд идиотов и циников." - Заявил политический аналитик Андрей Головачев.

Новый глава партии "Слуга народа" оказался специалистом по внедрению "лайкоголизма" в систему образования. Об этом рассказала экс-министр юстиции Елена Лукаш.

 

"Судя по сообщениям в СМИ, сновные тезисы руководства партии на вчерашнем съезде, это мы должны быть "секси" иначе есть 75% риск перевыборов в парламент. Всем нам надо безотлагательно поднимать свой уровень "секси", чтобы летом попасть в новый парламент.

 

Будет создан Секси-ЛИФТ. И Секси-Трускавец.

 

Коллеги, можем объеденить усилия, завести общий секси-чат и вместе поднимать этот уровень, только надо сегодня уточнить у Корниенко критерии "секси".

 

Как раз встретимся с ним вечером в НАБУ и на фракции.

 

А то мало ли что для него "секси". - Заявил народный депутат от "Слуги народа" Антон Поляков. 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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