В российском городе Благовещенск мужчина ходил по улицам, таща за собой на шнуре микроволновку

Странного мужчину засняли на камеру телефона в районе перекрестка улиц Мухина – Зейской, пишет со ссылкой на .

«Я вышла из супермаркета, который находится на улице Мухина. Это было около 17:00. Смотрю, впереди меня идет мужчина такой нестарый и за веревочку тащит микроволновку. Идет такой с невозмутимым видом. Да и прохожие не реагируют, словно он санки везет. Я его на телефон и сняла. Правда, только со спины получилось», — поделилась горожанка Людмила.

Жители города обсуждали данный необычный поступок мужчины, заметив что и раньше подобное случалось.

«Очевидно, сдавать тащит куда-то. Хотя металлических частей мало, но это самое адекватное объяснение. Или это уже какая-то эпидемия идет по России? То курицу выгуливают, то утюг, то вот микроволновку», — рассказала горожанка Татьяна.















Сводка.нет - Новости Украины и Мира