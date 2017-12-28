|В Украине отсрочили монетизацию субсидий
|28.12.2017 17:24
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Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что переход на монетизацию льгот жилищно-коммунальных услуг в Украине должны осуществить 1 июля 2018 года, сообщают Українські новини.
"Мы планируем в 2018 году перейти на монетизацию льгот на жилищно-коммунальные услуги. Ориентировочно эта дата будет 1 июля 2018 года", - заявил глава Минсоцполитики.
При этом Рева подчеркнул, что в настоящее время разрабатывается проект постановления Кабинета министров о монетизации льгот на проезд в городском пассажирском транспорте.
Напомним, ранее правительство одобрило введение монетизации субсидий с 1 января 2018 года.
Как сообщал MIGnews.com.uа, заместитель министра финансов Сергей Марченко заявил, что монетизацию субсидий в Украине могут запустить в 2019 году.
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