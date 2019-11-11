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Возле Шулявского моста в Киеве изъяли более сотни снарядов
11.11.2019 09:11
В Киеве возле Шулявского путепровода пиротехники завершили работы по изъятию боеприпасов
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
киев
события
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