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Возле Шулявского моста в Киеве изъяли более сотни снарядов
11.11.2019 09:11
В Киеве возле Шулявского путепровода пиротехники завершили работы по изъятию боеприпасов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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