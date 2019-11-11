|Найем, Залищук и Лещенко "засветились" на ежегодном слёте масонской ложи "соросят" в посольстве США
|11.11.2019 09:22
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Экс-нардеп Мустафа Найем заявил, что он находится на ежегодном слёте масонской ложи "соросят" в Резиденция Посла США В Украине.
Бывший народный депутат Мустафа Найем не получит должность заместителя «Укроборонпрома».
Об этом у себя в
По информации Гончаренко, отказ назначать Найема на должность заместителя "Укроборонпрома" связан с тем, что в период избирательной кампании Найем выступал с критикой Владимира Зеленского.
Бывшая депутат Верховной Рады Украины от БПП, участник группы еврооптимистов Светлана Залищук начала работать на должности штатного советника премьер-министра Алексея Гончарука по вопросам внешней политики.
Об этом она рассказала в Facebook.
Отдельной задачей Залищук выделила "борьбу за наше европейское будущее и энергетическую безопасность".