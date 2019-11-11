Экс-нардеп Мустафа Найем заявил, что он находится на ежегодном слёте масонской ложи "соросят" в Резиденция Посла США В Украине.

"Ежегодный слёт масонской ложи «соросят» желает вам хорошей недели. Фото заряжено. Снимает порчу, приворот и отчаяние." - Говорится в сообщении.

Бывший народный депутат Мустафа Найем не получит должность заместителя «Укроборонпрома».

Об этом у себя в Facebook написал нардеп «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники в Офисе президента.

По информации Гончаренко, отказ назначать Найема на должность заместителя "Укроборонпрома" связан с тем, что в период избирательной кампании Найем выступал с критикой Владимира Зеленского.

"И хотя в последний месяц он пытался это исправить и поддерживал линию Зе, это ему все равно не помогло", — отметил депутат.

Бывшая депутат Верховной Рады Украины от БПП, участник группы еврооптимистов Светлана Залищук начала работать на должности штатного советника премьер-министра Алексея Гончарука по вопросам внешней политики.

Об этом она рассказала в Facebook.

"В команде Премьера я буду отвечать за подготовку его международных встреч и международных визитов в тесной координации с МИД и вице-премьером Дмитрием Кулебой. Моими главными kpi будут успешные контакты главы Правительства со своими визави, международными финансовыми институтами и дипломатами, создание позитивных предпосылок для развития международного сотрудничества Украины, помощь в привлечении инвестиций, содействие более эффективному экономическому сотрудничеству между государствами", - отметила она.

Отдельной задачей Залищук выделила "борьбу за наше европейское будущее и энергетическую безопасность".

Экс-нардеп Сергей Лещенко пока еще не пристроен при новой власти.

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