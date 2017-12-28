У Петра Порошенко есть шанс выиграть следующие президентские выборы только в том случае, если они будут проведены досрочно в 2018 году.

Об этом в интервью «Апостроф.Лайм» украинский астролог Влад Росс.

«Скажу так: для [президента Петра] Порошенко выгодно объявить досрочные выборы. Для меня это абсолютно бесспорно. Если он не сориентируется и не начнет действовать на опережение, объявив выборы в 2018-м, то в 2019-м ему точно не выиграть. Шанс на победу у Порошенко есть только в 2018-м, да и то только весной-летом. Назначит досрочные выборы сам – пойдет на второй срок. Не назначит – президентом ему больше не быть никогда. То есть он должен всех опередить, обмануть. При условии досрочных выборов никто не сможет настроить электорат против него», — считает астролог.

По его словам, у Порошенко сейчас плохое окружение: «В последнее время я отчетливо вижу, что у Порошенко очень плохие советники, помощники, окружение… Все, что случилось с [Михеилом] Саакашвили – это полный провал. Саакашвили его, конечно, низвергает».

Также Росс дал прогноз и политическому будущему лидера партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили.

«Точно так же я не вижу никаких шансов для генпрокурора Юрия Луценко. Он совершенно точно распрощается с прокурорской мантией. Это была его самая главная ошибка – Саакашвили. Потому что Саакашвили рано или поздно станет премьер-министром Украины. И у него как раз очень хорошая, благоприятная ситуация складывается на следующий год», — сказал астролог.

На вопрос о том, что может сделать Саакашвили на посту премьера, астролог ответил: «Уничтожение коррупции. Саакашвили – это единственный человек, который может уничтожить кумовство и коррупцию в Украине. Он это прекрасно сделал в Грузии, это его задача. Вы посмотрите, как его ведет Господь Бог. Лишили гражданства – вернулся в Украину, ему открыли границу. Хотели взять с поличным – вдруг выпустили, крыша, все дела. Хотели засудить – судья против».

Росс спрогнозировал и то, когда Саакашвили займет пост премьера: «Я думаю, что сразу после досрочных выборов он и займет этот пост».

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