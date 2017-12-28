|Четверо заключенных сбежали из берлинской тюрьмы
|28.12.2017 17:28
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Побег произошел в то время, когда заключенные находились в помещении автомастерской на территории колонииЧетверо заключенных совершили побег из берлинской тюрьмы Плётцензее.
Фото: google.com
"Четверо заключенных смогли вырваться из тюрьмы на Ольбрихт" , - пишет Berliner Zeitung.
По информации СМИ, беглецам, бесспорно, удалось выбраться через вентиляционные щели в котельной.
Побег произошел в то время, когда заключенные находились в помещении автомастерской на территории колонии.
Полиция и руководство пенитенциарного заведения не уточняют, за какие преступления были осуждены беглецы. С помощью к населению правоохранители также не обращались.
В мужской тюрьме Плётцензее, действующий с 1868 года, в это время удерживают 362 человека. Всего она может вместить 577 осужденных.
Напомним, что в результате бунта в тюрьме "Кадерейта" в 39 км от города Монтеррей на северо-востоке Мексики погибли 13 человек.
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