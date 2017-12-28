Погода, Новости, загрузка...
Четверо заключенных сбежали из берлинской тюрьмы
28.12.2017 17:28
Четверо заключенных сбежали из берлинской тюрьмы
Побег произошел в то время, когда заключенные находились в помещении автомастерской на территории колонии
Четверо заключенных совершили побег из берлинской тюрьмы Плётцензее.
Четверо заключенных сбежали из берлинской тюрьмы Фото: google.com

"Четверо заключенных смогли вырваться из тюрьмы на Ольбрихт" , - пишет Berliner Zeitung.

По информации СМИ, беглецам, бесспорно, удалось выбраться через вентиляционные щели в котельной.

Побег произошел в то время, когда заключенные находились в помещении автомастерской на территории колонии.

Полиция и руководство пенитенциарного заведения не уточняют, за какие преступления были осуждены беглецы. С помощью к населению правоохранители также не обращались.

В мужской тюрьме Плётцензее, действующий с 1868 года, в это время удерживают 362 человека. Всего она может вместить 577 осужденных.

Напомним, что в  результате бунта в тюрьме "Кадерейта" в 39 км от города Монтеррей на северо-востоке Мексики погибли 13 человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить