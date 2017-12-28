Побег произошел в то время, когда заключенные находились в помещении автомастерской на территории колонии

"Четверо заключенных смогли вырваться из тюрьмы на Ольбрихт" , - пишет Berliner Zeitung.

По информации СМИ, беглецам, бесспорно, удалось выбраться через вентиляционные щели в котельной.

Побег произошел в то время, когда заключенные находились в помещении автомастерской на территории колонии.

Полиция и руководство пенитенциарного заведения не уточняют, за какие преступления были осуждены беглецы. С помощью к населению правоохранители также не обращались.

В мужской тюрьме Плётцензее, действующий с 1868 года, в это время удерживают 362 человека. Всего она может вместить 577 осужденных.