Решение Администрации Президента США предоставить летальное оборонительное оружие Украине должно побудить другие страны-члены Альянса активнее оказывать военно-техническую помощь Киеву для отражения российской агрессии.

Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту Укринформа в Брюсселе заявил глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, информирует еizvestia.com.

«Несмотря на истерию в России по поводу недавнего решения США предоставить определенное вооружение Украине, что, по мнению Кремля, разрушит Минские договоренности, надо напомнить, что речь идет о разрешениях на экспорт в Украину ограниченных объемов определенных видов вооружений и деталей. Решение о массовой поставке оружия, которое помогло бы отразить российские атаки на Востоке, если это снова произойдет, мы все еще ожидаем», — отметил посол.

По мнению Пристайко, это решение запоздало.

«Мы давно должны были получить помощь, включая и противотанковые и противовоздушные комплексы. Но каждое государство индивидуально и, соответственно, Альянс, как их объединение, по разным причинам все еще не могут решиться на этот шаг», — сказал глава Миссии Украины при НАТО.

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Как он отметил, бесспорно, что большинство членов НАТО оглядываются на позицию самого мощного союзника – Соединенные Штаты.

«Будет решение Администрации Дональда Трампа – не задержатся решения и других правительств», — отметил Пристайко.

О Канаде посол сообщил, что работа по включению Украины в перечень стран, которой может предоставляться оружие, велась уже давно.

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«Еще в прошлом году были подписаны специальные договоренности между министерствами обороны. Следовательно, сейчас путь для получения оружия из Канады открыт», — сказал посол.

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