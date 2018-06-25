В понедельник, 25 июня, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе назвала досрочные президентские и парламентские выборы в Турции нечестными, сообщает Корреспондент .

По данным ОБСЕ, в ходе избирательной кампании оппозиция была поставлена в невыгодное положение, в то время как правительственные политические объединения - Партия справедливости и развития и Партия националистического движения - наделялись неправомерными преимуществами.

Подобное неравное положение наблюдалось и в СМИ при освещении предвыборной гонки.

"На исход этих выборов повлияло выявленное нами ограничение основных прав", - заявил один из наблюдателей от ОБСЕ Игнасио Санчес Амор.

Но все же наблюдатели ОБСЕ придерживаются мнения, что в день голосования в основном соблюдались правила, за некоторыми исключениями.

Как сообщал svodka.net, 24 июня в Турции началось голосование на досрочных президентских и парламентских выборах.

Позже председатель Высшей избирательной комиссии Турции заявил, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов по итогам обработки 97,7% бюллетеней.

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