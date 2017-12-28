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Медведчук поблагодарил Путина, патриарха Кирилла, Захарченко и Пасечника за "освобождение украинцев по обе стороны" на Донбассе
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28.12.2017 17:31
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Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук считает, что
процесс обмена удерживаемыми людьми на Донбассе был бы невозможен
без участия президента РФ Владимира Путина, патриарха РПЦ Кирилла,
а также "понимания и содействия" главарей террористов "ДНР" и "ЛНР"
Александра Захарченко и Леонида Пасечника. При этом он не упомянул
ни одного переговорщика с украинской стороны.
Медведчук: Успешное проведение обмена – освобождение
украинцев, удерживаемых по обе стороны линии
соприкосновения, – было бы невозможно без участия Путина Фото:
Украинский выбор - Право народа / Facebook "Успешное проведение
обмена – освобождение украинцев, удерживаемых по обе стороны
линии соприкосновения, – было бы невозможно без участия
Путина, который откликнулся на просьбу проявить гуманизм и оказать
содействие в обмене удерживаемыми лицами. В тот же день он
обратился к руководителям непризнанных республик с просьбой
провести обмен. И как известно, они согласились", – заявил
Медведчук.По его словам, огромную роль в освобождении людей
сыграла православная церковь. Он поблагодарил патриарха Русской
православной церкви Кирилла и митрополита Украинской
православной церкви московского патриархата Онуфрия.Также Медведчук
поблагодарил лидеров боевиков "ДНР" и "ЛНР" Александра Захарченко и
Леонида Пасечника."Хочу выразить благодарность руководителям ОРДО и
ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской
областей. – ) Захарченко и Пасечнику за понимание и
содействие в решении вопроса освобождения удерживаемых лиц. Уверен,
что этот важный шаг открывает перспективы для мирного
урегулирования конфликта, прекращения боевых действий, решения
вопроса о возврате Донбасса в Украину и Украины на Донбасс. Позиция
международного сообщества и воля украинцев по обе стороны линии
соприкосновения однозначны: только разговор и мирное
урегулирование", – отметил руководитель "Украинского
выбора".При этом он не упомянул ни одного переговорщика с
украинской стороны.27 декабря на Донбассе состоялся первый
этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной
прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73
украинских заложников. В числе вышедших на свободу –
ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, блогер
Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский,
украинские военные Валентин
Богдан, Алексей Кириченко и Евгений
Чуднецов.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил,
что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103
украинцев.Медведчук до этого сообщал, что сепаратисты на втором
этапе обмена планируют отпустить 20 задержанных, а Киев –
80.
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