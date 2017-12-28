Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук считает, что процесс обмена удерживаемыми людьми на Донбассе был бы невозможен без участия президента РФ Владимира Путина, патриарха РПЦ Кирилла, а также "понимания и содействия" главарей террористов "ДНР" и "ЛНР" Александра Захарченко и Леонида Пасечника. При этом он не упомянул ни одного переговорщика с украинской стороны. Медведчук: Успешное проведение обмена – освобождение украинцев, удерживаемых по обе стороны линии соприкосновения, – было бы невозможно без участия Путина Фото: Украинский выбор - Право народа / Facebook "Успешное проведение обмена – освобождение украинцев, удерживаемых по обе стороны линии соприкосновения, – было бы невозможно без участия Путина, который откликнулся на просьбу проявить гуманизм и оказать содействие в обмене удерживаемыми лицами. В тот же день он обратился к руководителям непризнанных республик с просьбой провести обмен. И как известно, они согласились", – заявил Медведчук.По его словам, огромную роль в освобождении людей сыграла православная церковь. Он поблагодарил патриарха Русской православной церкви Кирилла и митрополита Украинской православной церкви московского патриархата Онуфрия.Также Медведчук поблагодарил лидеров боевиков "ДНР" и "ЛНР" Александра Захарченко и Леонида Пасечника."Хочу выразить благодарность руководителям ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей. – ) Захарченко и Пасечнику за понимание и содействие в решении вопроса освобождения удерживаемых лиц. Уверен, что этот важный шаг открывает перспективы для мирного урегулирования конфликта, прекращения боевых действий, решения вопроса о возврате Донбасса в Украину и Украины на Донбасс. Позиция международного сообщества и воля украинцев по обе стороны линии соприкосновения однозначны: только разговор и мирное урегулирование", – отметил руководитель "Украинского выбора".При этом он не упомянул ни одного переговорщика с украинской стороны.27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. В числе вышедших на свободу – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский, украинские военные Валентин Богдан, Алексей Кириченко и Евгений Чуднецов.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев.Медведчук до этого сообщал, что сепаратисты на втором этапе обмена планируют отпустить 20 задержанных, а Киев – 80. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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