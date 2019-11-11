Михаил Подоляк

И только для себя полезное.

Говоришь одно, но делаешь обязательно другое.

Приспособленчество во всех его самых омерзительных видах - всегда было основой нашей внутренней политики.

Я бы все-таки предложил нам использовать универсальное название для любой нашей «партии власти» - Хамелеон).

Избиратель - лох ведь смешной, хотя и трепыхается иногда на Майданах и в соц-сетях.

Именно следовательно мы с завидной регулярностью наслаждаемся одним и тем же вдохновенным зрелищем, когда смена власти сразу заставляет целые табуны чиновников и местно-отраслевых «решал» быстро менять собственный окрас.

С синего на желтый, потом на голубой, красный, искренний, оранжевый, опять голубой. Теперь зелёный. А по итогу в стране ни черта не меняется - ни базовые принципы управления, ни физиономии реальных смотрящих...

Но сейчас партия власти решила сыграть ва-банк и вовсе узаконить приспособленчество, хамелеонизм в качестве оптимальных форм «государственного разводилова».

И правильно).

Зачем играть в сложные игры и придерживаться сложных обещаний?..



... Избиратель в 2019 году дважды массово голосовал против традиционных воровских форматов. Против идейного «старья». Против культурной агрессии меньшинства.

Против репрессивной, запретительной повестки прошлого века.

Против обильной и расширенной пайки только для узкого круга «правильно говорящих-смотрящих».

И в тоже время - за бОльший объём реальных свобод. Прежде только, экономических.

Но в итоге новая правящая партия вдруг пришла к тому же, чем занимались ее предшественники.

Ровно к той же репрессивной повестке, что и всегда, в основе которой - «нам все самое сладкое, а лохам - обязательное затягивание поясов». Отсюда и откровенное: зачем нам свободнические либеральные идеи, звучавшие на выборах, если довольно предложить универсальные серые лозунги?

Максимально нагружаем общество налоговыми и тарифными выплатами, предлагаем обществу максимально сложный и большой государственный сервис. Но все это начинаем оправдывать известными и традиционными культурными штампами.

Теми самыми, которыми максимально ярко пользовались... ультра-креаторы гражданина Порошенко ПА...



... Будет ли популярна и влиятельна партия зелёный «Хамелеончик»? По разному.

Для талантливых приспособленцев, коих у нас всегда было много, непременно.

Используя традиционные партийные (читай - корпоративные) возможности, они опять сделают карьеры,получат доступ до ресурса и существенно улучшат свои финансовые положения.

И обязательно будут ходить с яркими партийными значками на лацкане до той поры... пока не появится следующая «крутая» партия власти...

Для общества, точно, эта партия быстро перейдёт в разряд вчерашних партий власти - БПП и особенно Народного фронта.

По той же самой причине - слишком много лжи на квадратный метр живого человеческого веса.

А также в связи с выдающимся обаяниям новых партийных вождей)...