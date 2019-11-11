Министр внутренних дел в созданном под эгидой ООН Правительстве национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага заявил, что Россия «подливает масла в огонь» вмешательством в гражданскую войну.

Он сказал об этом в интервью Bloomberg.

«Русские вмешались, чтобы подлить масла в огонь и усилить кризис, а не найти решение», — заявил Башага. Он привел в качестве доказательства вмешательства размещение в Ливии наемников ЧВК «Вагнер».

Глава МВД выразил мнение, что «у США есть моральные и юридические обязательства перед Ливией. США были надежным партнером в свержении прежнего режима. Они должны сотрудничать с нами, ливийцами, для восстановления стабильности и безопасности».

5 ноября The New York Times написала о прибытии в Ливию около 200 российских наемников, в том числе бойцов ЧВК «Вагнер».

Россия отрицает какое-либо военное участие в гражданской войне в Ливии.

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