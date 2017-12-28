С начала этого года сотрудники СБУ пресекли деятельность 24 интернет-сайтов, которые использовались международными преступными группировками. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает

“В 2017 году сотрудники Службы прекратили использование международными преступными группировками двадцати четырех сайтов в украинском сегменте Интернет, через которые проходила координация террористической и иной противоправной деятельности”, — говорится в сообщении.

Прекращено также функционирование сети из десяти информационных интернет-сайтов, которая была создана российскими спецслужбами для распространения ложных сообщений манипулятивного характера в рамках гибридной информационной агрессии против Украины. Ресурсы, которые входили в сеть, были зарегистрированы с использованием похищенных на территории РФ паспортов украинских работников.

В то же время специалисты СБ Украины в 2017 году начали и масштабные профилактические мероприятия по локализации угроз устойчивому функционированию сайтов доменной зоны “GOV.UA”, выделенной для государственных информационных ресурсов. По заключению аналитиков, более 2,5 тысячи ресурсов доменной зоны “GOV.UA”, функционировали с многочисленным нарушениями требований действующего законодательства. Благодаря принятым сотрудниками спецслужбы профилактическим мерам, предотвращено угрозы устойчивому функционированию более шестидесяти государственных информационных ресурсов.

Как сообщал СБУ обнаружила почти 400 человек, которые через Интернет распространяли антиукраинскую пропаганду.

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