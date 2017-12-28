Генпрокурор Луценко предложил нардепу Олесю Довгому сделку по изобличению бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Довгий не предал бывшего шефа и от сделки отказался. Об этом заявил адвокат Ренат Кузьмин.

"Краткая предыстория. Луценко, обиженный тем, что Черновецкий 12 лет назад отказался выделить ему землю в центре столицы, став генпрокурором лично распорядился возбудить дело против Довгого, преследуя одну цель — вынудить нардепа оговорить Черновецкого и дать показания, изобличающие бывшего мэра в каком-нибудь преступлении.

По личной инициативе Луценко было зарегистрировано производство о том, что 10 лет назад Довгий, как секретарь Киеврады, нарушив порядок, поставил на голосование вопросы выделения земли, которых не было в первоначальной повестке дня.

После снятия Радой неприкосновенности с Довгого Луценко предложил ему сделку по изобличению Черновецкого. Довгий не предал бывшего шефа и от сделки отказался.

К чести антикоррупционеров, НАБУ и САП не пошли на поводу у обезумевшего генпрокурора и прекратили инициированное Луценко уголовное производство. Именно по этой причине Луценко так возбудился и зафиксировал на странице в ФБ свою истерику.

Что можно сказать по этому поводу.

1. ГПУ не имеет права расследовать преступления, подследственные НАБУ и зарегистрированные после ноября 2015 года, а значит прокуратура Киева по заказу Луценко незаконно зарегистрировала новое уголовное производство о хищении Довгим земли «в особливо великих розмірах».

2. Новое дело подлежит немедленной передаче по подследственности в НАБУ, т.к. следователи городской прокуратуры не правомочны его расследовать.

3. Довгий не может быть привлечен к уголовной ответственности за незаконное выделение земли коллегиальным органом — Киевским городским Светом, т.к. УК Украины не предусматривает коллективной ответственности депутатов за результаты голосования, а значит ему ничего не угрожает.

И последнее. Незаконно заняв в иерархии правоохранительных органов высшую процессуальную должность, Луценко использует колоссальные полномочия ГПУ исключительно в своих личных целях. Терзаемый комплексом собственной неполноценности, он мстит всем, кто когда-либо назвал его «земляным червяком» или не выпил с ним на брудершафт.

Все это свидетельствует только об одном: в должности генерального прокурора сегодня находится психически больной человек, представляющий реальную угрозу национальной безопасности страны. Его увольнение с последующим привлечением к уголовной ответственности неминуемы. Как и проведение ему психиатрической экспертизы в ходе следствия…" - Рассказал Ренат Кузьмин.

Напомним, ГПУ считает неприемлемым решение САП о закрытии дела против нардепа О. Довгого и потому открывает новое дело. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Считаю решение САП о закрытии дела народного депутата О. Довгого неприемлемым.

Напомним, Генеральная прокуратура обвиняла Олеся Довгого в нарушении регламента при выделении Киевсоветом земельных участков в 2007 году. Политик попросил Верховную Раду снять с него депутатскую неприкосновенность, чтобы правоохранительные органы могли провести расследование.

11 июля 2017 года парламент дал согласие на снятие неприкосновенности с нардепа.

Как сообщалось, 22 декабря САП закрыла производство против народного депутата Олеся Довгого в связи с невозможностью собрать улики, достаточные для доказательства его виновности в суде.

Комментируя закрытие уголовного дела, Довгий поблагодарил прокуроров САП за профессионализм и принципиальность. "Отдельная благодарность прокурорам САП и руководству этого ведомства от меня и моей семьи за то, что не побоялись назвать вещи своими именами", - заявил политик.

Решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по делу народного депутата Олеся Довгого снимет с него все обвинения. Об этом заявил политолог Владимир Цибулько.

По его словам, выдвинутые Довгому обвинения носили политический характер. Поэтому депутат попросил Верховную Раду лишить его иммунитета для проведения расследования.

"Весь комплекс обвинений в адрес депутата Довгого действительно носил политическую компоненту – по сути обвинения сводились к его персональной ответственности за последствия решений коллективного органа, в частности Киевсовета, секретарем которой долгое время был Олесь Довгий.

Главное, что эта коллизия позволяла перевести защиту в политическое русло, и Олесь Довгий не побоялся, сам сдал неприкосновенность, прошел чистилище САП и НАБУ и получил решение, которое демонстрирует всему миру, что он теперь официальный, чистый политик с которого сняты все обвинения. Если бы дело закрыл суд или прокуратура – были бы кривотолки и цепь дополнительных подозрений, что договорился, купил и т.д. Тут история другая", - отметил Владимир Цибулько.

Эксперт подчеркнул, что новые антикоррупционные органы сейчас пользуются доверием общества.

"Сама эта история формирует новую реальность – суд, это не место где зачитывают готовый заранее приговор, а место, где устанавливается истина в соревновательном процессе. Почему собственно перед САП и НАБУ сейчас начинается этап для нового качества работы – как досудебное расследование, так и сам процесс становятся местом демонстрации огромного профессионализма юристов", - считает политолог.

Он отметил, что действия прокуроров САП по делу Довгого формируют образ новых украинских правоохранительных органов.

"САП не пошел на соревновательный процесс ради самого соревнования, просто для украинского политического поля такие случаи пока единичны, но они кроме образа отдельного политика формируют еще и образ самих антикоррупционных органов и культуры принятия обществом судебных решений в том числе и решений по закрытию дел самим НАБУ или САП, ведь в условиях демократии легко, особенно не имея правового образования или практики отношения с судебной системой, квалифицировать судебные приговоры, которые не вписываются в чью-то картину мира, как подкуплены или неправосудные. Антикоррупционные органы каждым рациональным шагом только повышают доверие к себе", - подчеркнул Владимир Цибулько.

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