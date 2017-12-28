Израиль планирует выпустить собственную криптовалюта

Банк Израиля, который отвечает за денежно-кредитную политику страны, намерен выпустить цифровую валюту. Сейчас создание электронных денег активно прорабатывается, а выпуск валюты может войти в проект бюджета на 2019 год. Об этом сообщает Reuters .

Основным преимуществом электронных денег является возможность быстрого проведения платежей с практически мгновенным зачислением средств на счет. По мнению Банка Израиля, новая цифровая валюта позволит ускорить проведение взаиморасчетов, поскольку отправка и прием платежей станут круглосуточными без праздников и выходных. При этом такая инновация снизит оборот наличных - а это, по плану, положительно повлияет на инфляцию, и ударит по теневой экономике.

Как будет реализована новая цифровая валюта, пока неизвестно. Как отмечает Reuters, скорее только новые электронные деньги будут реализованы по принципу криптовалюта на основе блокчейна. Однако при этом электронные деньги Израиля будут обеспечены госгарантиями.

Ранее несколько других государств уже объявляли о намерении разработать собственную криптовалюта. В частности, о таком заявляли Эстония и Венесуэла.