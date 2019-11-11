В Индии из-за неизвестной болезни умерли шестеро детей - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Индии из-за неизвестной болезни умерли шестеро детей
11.11.2019 10:24
На востоке Индии от неизвестного заболевания умерли шесть детей
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
шесть
детей
умерли
заболевания
индии
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->